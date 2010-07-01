Moody's не виключає зниження кредитного рейтингу Іспанії

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service не виключає можливості пониження кредитного рейтингу Іспанії відразу на два пункти через очікуване погіршення показників ВВП і зростання бюджетних проблем.

Moody`s залишається єдиним з трьох провідних агентств, яке зберегло за Іспанією найвищий кредитний рейтинг. Агентства Standard & Poor`s і Fitch Ratings вже знизили іспанські рейтинги. Moody`s заявило, що протягом трьох місяців переглядатиме рейтинг дефолту емітента Іспанії в місцевій та іноземній валюті "Aaa", передає Reuters.