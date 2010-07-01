В Україні інфляція у 2010 році складе 12%

Всесвітній банк прогнозує інфляцію у 2010 році в Україні на рівні 12%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам старший економіст Всесвітнього банку в Україні Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

За його словами, зростання інфляції цього року станеться частково через відкладеного на сьогодні, але необхідного підвищення тарифів для населення за енергоносії.

За його словами, Всесвітній банк також прогнозує, що інфляція у 2011 році "буде однозначно меншою двозначної цифри".

Як повідомляв УНІАН, у Мінекономіки очікують, що інфляція в Україні у червні поточного року може скласти до 0,5%, а за підсумком 2010 року - до 10%.