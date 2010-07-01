Міжбанк до 12.00: долар виріс

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9040/7,9080, до 12:00 ціни піднялися 7,9070/7,9150 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2517/20, до 12:00 ціни виросли 0,2529/32. У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 31,2698 (+0,1098).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з похначки 1,2210/12, а до 12:00 виросли 1,2292/94. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,6505/9,6590, до 12:00 ціни пішли вверх 9,7170/9,7330.