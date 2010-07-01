ВБ: реальний ріст ВВП України у цьому році складе 3,5%

Всесвітній банк (ВБ) прогнозує, що реальне зростання ВВП України у 2010 році складе 3,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам старший економіст Всесвітнього банку в Україні Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

"Ми чекаємо зростання на 3,5% у 2010 році завдяки відновленню експортного попиту і цін на основну продукцію", - сказав він.

Водночас Р. ПІОНТКОВСЬКИЙ підкреслив, що відновлення на глобальних і регіональних ринках залишається невпевненим. Відповідно до цих тенденцій Всесвітній банк чекає лише помірного підвищення економічного зростання наступного року.

Відповідно до прогнозу ВБ, реальний ВВП у 2011 році складе 4%, у 2012 - 5%.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало 15,1% порівняно з 2008 роком.

Уряд прогнозує зростання ВВП України у 2010 році на рівні 3,7%.

За даними Адміністрації Президента України, ріст ВВП у січні-травні 2010 року склав 6,1%.