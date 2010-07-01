ВБ: реальний ріст ВВП України у цьому році складе 3,5%
У 2011 - 4%, у 2012 - 5%
Всесвітній банк (ВБ) прогнозує, що реальне зростання ВВП України у 2010 році складе 3,5%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам старший економіст Всесвітнього банку в Україні Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.
"Ми чекаємо зростання на 3,5% у 2010 році завдяки відновленню експортного попиту і цін на основну продукцію", - сказав він.
Водночас Р. ПІОНТКОВСЬКИЙ підкреслив, що відновлення на глобальних і регіональних ринках залишається невпевненим. Відповідно до цих тенденцій Всесвітній банк чекає лише помірного підвищення економічного зростання наступного року.
Відповідно до прогнозу ВБ, реальний ВВП у 2011 році складе 4%, у 2012 - 5%.
Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало 15,1% порівняно з 2008 роком.
Уряд прогнозує зростання ВВП України у 2010 році на рівні 3,7%.
За даними Адміністрації Президента України, ріст ВВП у січні-травні 2010 року склав 6,1%.