Всесвітній банк (ВБ) закликає не поспішати з прийняттям Податкового кодекса і ретельніше поставитися до його підготовки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам координатор програм економічного розвитку ВБ у Білорусії, Україні та Молдові Пабло СААВЕДРА.

"Ми погоджуємося із заявою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що в Податковому кодексі ще багато проблем", - сказав П. СААВЕДРА.

За його словами, Податковий кодекс необхідно підготувати з урахуванням пропозицій, висунених представниками приватного сектора.

П. СААВЕДРА наголосив, що оскільки на підставі Податкового кодексу будуватимуться фіскальні стосунки в країні унаступні 5-7 років, необхідно з усією ретельністю поставитися до його підготовки.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

Опозиційні політики гостро розкритикували багато положень проекту Податкового кодексу.

При цьому Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.