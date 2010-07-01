Туристичні страховки подорожчають удвічі

Страхові компанії збираються ввести обов`язкову франшизу і підвищити ціни на поліси для туристів. Про це пише тижневик "Комментарии:".

Як зазначає видання, збитковість туристичного страхування вже перевищила 80%, а для найпопулярніших серед українців напрямів - Туреччини і Єгипту - цей показник майже в два рази вищий.

Одна з причин цього - істотне подорожчання медичних послуг за кордоном. Якщо раніше амбулаторний прийом пацієнта в зарубіжних клініках коштував приблизно 80-100 євро, то зараз - 200-300 євро.

Проте, як пояснила президент Ліги страхових організацій України Наталія ГУДИМА, страховики вимушені дотримуватися збиткових тарифів через вимоги туроператорів. "Знижувати збитковість компаніям доводиться за рахунок погіршення якості полісів, зокрема розширення переліку виключень. У результаті такої політики кількість скарг від застрахованих серйозно зросла", - зауважила Н.ГУДИМА. Наприклад, у перелік виключень багато страховиків почали включати діагностику і лікування хронічних захворювань, а також діагностичне і лабораторне обстеження, після яких не було призначено лікування.

Ще один поширений на ринку метод мінімізації виплат зі страхування тих, що виїжджають - встановлення в полісах сублімітів (обмежень суми виплат). Наприклад, при загальному ліміті відповідальності за договором у 30 тис. євро, субліміт можуть встановлювати на рівні 5 тис. євро. У результаті, якщо мандрівникові потрібне дороге лікування або оперативне втручання, усі витрати понад 5 тис. євро йому доведеться оплачувати самому.

Страховики вважають, що оптимальним виходом у такій ситуації могло б стати централізоване ведення 30-доларової франшизи в поліси для тих, хто виїжджає в Туреччину або Єгипет. Це допомогло б знизити збитковість компаній, залишити тарифи страхування на нинішньому рівні і в той же час примусило б туристів відповідальніше ставитися до свого здоров`я.

За словами Н. ГУДИМИ, ЛСОУ вже звернулася із такою пропозицією до Асоціації лідерів турбізнесу України (сьогодні від введення франшиз компанії утримує лише жорстка позиція туроператорів). Як тільки дадуть "добро", франшиза автоматично з`явиться в полісах більшості компаній. У результаті вартість медпослуг у таких країнах як Туреччина і Єгипет для наших мандрівників складатиме 30 дол. Зате збитковість компаній знизиться, приблизно, у півтори рази.

Водночас багато страховиків вважають, що такий захід не зможе поліпшити фінансові показники компаній і ще більше погіршить їх репутацію в очах клієнтів. Тому більшість СК мають намір підвищити тарифи на туристичне страхування. За підрахунками експертів, починаючи з наступного року вартість "зимових" полісів, призначених для поїздок на гірськолижні курорти Австрії, Швейцарії і тому подібне, може вирости у три-чотири рази, а ціна літніх "пляжних" договорів підстрибне у півтора-два рази.