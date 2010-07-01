"Метінвест" стане власником 75% акцій ММК ім.Ілліча

Компанія Metinvest B.V. стане власником 75% акцій Публічного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча".

Про це повідомляє сайт газети трудового колективу ММК ім. Ілліча "Ілічівець" з посиланням на результати зборів акціонерів меткомбінату.

За даними газети, акціонери прийняли рішення включити до переліку інвесторів, серед яких будуть розміщені акції додаткової емісії, компанію Metinvest B.V. Учасники зборів проголосували за збільшення статутного капіталу ММК ім. Ілліча у 3,7 разу - до 3 млрд. 92,934 млн. грн. з метою поповнення оборотних коштів і подальшого розвитку товариства. Власники цінних паперів меткомбінату оголосять додаткову емісію акцій до 9 млрд. 20,020 млн. штук з номінальною вартістю як і у акцій першого випуску - 0,25 грн./шт.

Після розміщення акцій допемісії, 75% акцій належатимуть "Метінвесту" (з урахуванням акцій, що вже належать йому на цей момент). Ще близько 23% залишаться під контролем голови правління, генерального директора Володимира БОЙКА. Власниками інших акцій будуть міноритарні акціонери. В усіх акціонерів, у тому числі міноритарних, буде право, що охороняється законом, на придбання акцій додаткової емісії меткомбінату. На зборах було також змінено назву ММК ім. Ілліча з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство, відповідні зміни будуть внесені до назви дочірніх підприємств.

Акціонери також проголосували за призначення Володимира БОЙКА головою правління, генеральним директором ПАТ "ММК імені Ілліча", першим заступником генерального директора - Сергія МАТВІЄНКОВА, фінансовим директором - Дмитра ДЕМІДОВИЧА, заступником фінансового директора - Михайла ГУСЄВА.

Довідка УНІАН. ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" - одне з найбільших підприємств України з повним металургійним циклом виробництва. Підприємство випускає сталевий лист для суднобудування, нафтопровідних, газо- і водопровідних труб, балонів для стислих газів. Це єдиний в Україні виробник оцинкованого холоднокатаного листа. Продукцію комбінату експортують у понад 50 країн світу.

"Метінвест" - міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств Групи "Метінвест" дозволяють не лише повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії. Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній "Смарт-холдинг" (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських началах.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія Групи "Метінвест".