СБ чекає від української влади реальних реформ

Світовий банк (СБ) очікує від української влади реальних дій з реформування української економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР.

За його словами, в програмі економічного розвитку країни Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА було враховано багато побажань СБ.

Втім, за словами М.РАЙЗЕРА, поки що не оприлюднений план конкретних дій з реформування.

Як зазначив представник Світового банку, сьогодні всі погоджуються з визначенням проблем, які стоять перед Україною. У той же час, коли необхідно вживати якісь конкретні заходи для цього і вони зачіпають чиїсь інтереси, ситуація ускладнюється.

За його словами, такий розвиток подій типовий і для багатьох інших країн.

М.РАЙЗЕР також сказав, що українській владі необхідно поставити перед собою більш жорсткі часові рамки для проведення намічених реформ.