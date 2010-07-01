СБ чекає від української влади реальних реформ
У суворих часових рамках
Світовий банк (СБ) очікує від української влади реальних дій з реформування української економіки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР.
За його словами, в програмі економічного розвитку країни Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА було враховано багато побажань СБ.
Втім, за словами М.РАЙЗЕРА, поки що не оприлюднений план конкретних дій з реформування.
Як зазначив представник Світового банку, сьогодні всі погоджуються з визначенням проблем, які стоять перед Україною. У той же час, коли необхідно вживати якісь конкретні заходи для цього і вони зачіпають чиїсь інтереси, ситуація ускладнюється.
За його словами, такий розвиток подій типовий і для багатьох інших країн.
М.РАЙЗЕР також сказав, що українській владі необхідно поставити перед собою більш жорсткі часові рамки для проведення намічених реформ.