Платникам ПДВ у червні відшкодували 1,3 млрд. грн. - Папаїка

У червні платникам податку на додану вартість було відшкодовано 1,3 млрд. грн. «живими грошима».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив голова Державної податкової адміністрації України Олександр ПАПАЇКА.

«У червні платникам податків бути відшкодовано 1,3 млрд. грн. ПДВ живими грошима. Можуть бути окремі розбіжності через те, що гроші можуть бути у дорозі. А в цілому всі живі гроші, які передбачалися в бюджетному розписі, у порядку відшкодування надійшли на рахунки наших суб`єктів господарювання», - відзначив він.

Також, за його словами, на сьогодні є недонадходження щодо податку на додану вартість. «Воно утворилося за рахунок тієї суми переплат (ПДВ – УНІАН) за попередні періоди. Десь за кожний місяць по 1,5 млрд. грн. ми не набрали податків, які планували», - повідомив О.ПАПАЇКА.