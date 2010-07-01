Держборг України у травні зменшився

Державний і гарантований державою борг України на 31 травня ц.р. становив 323 млрд. 844 млн. 588,14 тис. грн., або 40 млрд. 863 млн. 154,82 тис. дол., що на 0,8% менше показника на кінець квітня 2010 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на вказану дату становив 199 млрд. 522 млн. 430,15 тис. грн. (61,61% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 25 млрд. 176 млн. 014,2 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 124 млрд. 322 млн. 157,99 тис. грн. (38,39%), або 15 млрд. 687 млн. 140,62 тис. дол.

Державний борг України на кінець травня ц.р. становив 238 млрд. 593 млн. 957,79 тис. грн. (73,68%), або 30 млрд. 106 млн. 113,21 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 128 млрд. 362 млн. 202,84 тис. грн. (39,64%), або 16 млрд. 196 млн. 919 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 110 млрд. 231 млн. 754,95 тис. грн. (34,04%), або 13 млрд. 909 млн. 194,21 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 85 млрд. 250 млн. 630,35 тис. грн. (26,32%), або 10 млрд. 757 млн. 041,61 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 71 млрд. 160 млн. 227,31 тис. грн. (21,97%), або 8 млрд. 979 млн. 095,2 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 14 млрд. 090 млн. 403,04 тис. грн. (4,35%), або 1 млрд. 777 млн. 946,41 тис. дол.

Впродовж січня-травня 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 6 млрд. 959 млн. 975,72 тис. грн. (2,2%), в основному за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням. При цьому державний зовнішній борг зменшився на 7 млрд. 564 млн. 026,86 тис. грн. (5,56%), державний внутрішній борг зріс на 19 млрд. 161 млн. 678,18 тис. грн. (21,04%).

Гарантований державою борг України зменшився на 4 млрд. 637 млн. 675,6 тис. грн. (5,16%), що пов`язане як зі зниженням курсу євро до гривні, так і з перевищенням виплат зі погашення гарантованого державного боргу над сумою запозичень.