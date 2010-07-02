ВР змінила умови забезпечення прав вкладників комбанків

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до статті 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо забезпечення прав вкладників комерційних банків.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення відповідного рішення проголосували 260 народних депутатів з 372, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачається скорочення з шести до трьох місяців терміну дії мораторію на задоволення вимог кредиторів під час роботи в банку тимчасової адміністрації та заборона поширювати мораторій на вимоги фізичних осіб щодо виплати коштів за договорами депозитних вкладів банку.