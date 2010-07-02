Литвин: на друге читання Податкового кодексу піде 11 днів

До проекту Податкового кодексу надійшла така кількість поправок, що Верховна Рада має розглядати його у другому читанні 11 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив на прес-конференції.

За словами В.ЛИТВИНА, він отримав від голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Сергія ТЕРЬОХІНА листа, в якому йдеться про те, що до проекту Податкового кодексу надійшла величезна кількість поправок, і порівняльна таблиця до другого читання буде містити понад 4 тис. сторінок.

“І для того, щоб законопроект розглянути за відповідною процедурою, треба 11 днів”, - сказав В.ЛИТВИН.

На жартівливе запитання журналістів, чи піде у зв’язку з цим парламент на канікули в грудні (як відомо, поточна сесія має бути закрита 9 липня – УНІАН), В.ЛИТВИН відповів: “Я повинен сказати, що хто вважає за необхідне відпочивати, той вже відпочиває”.

Водночас він додав, що процес ухвалення законопроектів не може тривати безкінечно, бо може скластися ситуація, коли “в сесійній залі можуть залишитися тільки члени президії”. Він додав, що у питанні розгляду проекту Податкового кодексу необхідно “знайти золоту середину”.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

Опозиційні політики піддали гострій критиці багато положень проекту Податкового кодексу.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу у нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.