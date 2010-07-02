АП узгодила Податковий кодекс з програмою Януковича

Адміністрація Президента України внесла до проекту Податкового кодексу пропозиції, які узгоджують його з економічною програмою глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це повідомляє прес-служба глави держави з посиланням на представника Президента в парламенті Юрія МІРОШНИЧЕНКО.

У повідомлені зазначається, що детальний аналіз ухваленого у першому читанні проекту Податкового кодексу, проведений фахівцями Адміністрації Президента України, виявив ряд неузгодженостей законопроекту з Програмою економічних реформ.

Відтак Ю.МІРОШНИЧЕНКОМ під час підготовки законопроекту до другого читання були внесені пропозиції змін і доповнень до проекту Податкового кодексу, спрямовані на реалізацію політики, закладеної у президентській Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки.

Зокрема, зважаючи на те, що проект Кодексу не враховує такі положення Програми, як запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосування принципу рентного доходу під час справляння до бюджету платежів за користування надрами, запропоновано доручити Кабінету міністрів України внести до 1 травня 2011 року законопроекти щодо доповнення Кодексу відповідними положеннями.

Низка положень проекту Податкового кодексу потребують коригування, оскільки не узгоджуються із закладеною у Програмі політикою щодо дерегуляції та лібералізації підприємницької діяльності.

Так, з метою запобігання розширенню підстав для втручання податкових органів у діяльність суб’єктів господарювання та недопущення посилення адміністративного тиску на платників податків передбачено виключення з проекту норм щодо запровадження таких нових форм контрольних заходів, як обстеження житла громадян, опитування фізичних осіб, дореєстраційний візит податкових органів та органів реєстрації, контрольні перевірки тощо.

Також скорочується запропонований у проекті кодексу перелік обставин, які дозволяють податковим органам здійснювати документальні виїзні позапланові перевірки. Зволіканню із проведенням перевірок, що негативно позначається на роботі підприємств, запобігатиме скасування можливості зупинення керівником податкового органу проведення перевірок, а також зменшення їх тривалості.

Представник Президента України у Верховній Раді України наполягатиме на врахуванні позиції, яка передбачає, що у разі, коли норми кодексу або іншого закону з питань оподаткування припускають неоднозначне трактування прав та обов`язків платників податків, контролюючих органів, рішення приймається на користь платника податків.

На упорядкування процедури бюджетного відшкодування ПДВ, зокрема, спрямовано виключення норми щодо диференціації терміну відшкодування податку та його подовження залежно від виду здійснених господарських операцій, запровадження відповідальності держави за несвоєчасне відшкодування ПДВ. При цьому загальний строк проведення перевірок правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ пропонується скоротити з 60 до 40 днів.

Звуженню підстав для проявів корупції з боку працівників контролюючих органів сприятиме передбачена у пропозиціях можливість стягнення донарахованих податкових зобов’язань, визначених за непрямими методами, лише у судовому порядку. Також пропонується виключити норму щодо безспірного стягнення до бюджету за рішенням податкових органів коштів платника податків з рахунку у банку та визначити, що таке стягнення можливо здійснювати лише на підставі рішення суду.

Норми проекту Податкового кодексу приводяться у відповідність з проектом Бюджетного кодексу в частині скасування можливості здійснення непрозорих не грошових розрахунків з бюджетом.

З метою недопущення порушення конкуренції у підприємницькому середовищі пропонується не запроваджувати спеціальні податкові режими для платників, які реалізують окремі інвестиційні проекти, що зареєстровані у встановленому урядом порядку.

Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття номера облікової картки фізичної особи платника податків, запропоновано зберегти раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов`язкових платежів.

На думку Ю.МІРОШНЕЧЕНКА, за умови врахування відповідного комплексу змін і доповнень до проекту Податкового кодексу цей кодекс насправді працюватиме на стимулювання економічного розвитку.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

Опозиційні політики піддали гострій критиці багато положень проекту Податкового кодексу.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу у нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.