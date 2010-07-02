Україна випустить облігації на території РФ в рублях?

Україна опрацьовує питання випуску своїх урядових облігацій на території РФ, номінованих в російських рублях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови уряду РФ - міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН під час Міжнародного інвестиційного форуму "Фінансування посткризових економік держав - учасників СНД", який проходить в Ялті.

"Нині Україна і Білорусь опрацьовують це питання", - сказав О.КУДРІН. При цьому він зазначив, що як російські банки, так і російський уряд готові підтримати цю ініціативу.

Крім того, міністр РФ заявив про те, що Росія має намір у цьому або в 2011 році здійснити європозику, номіновану в російських рублях.

О. КУДРІН також сказав, що за прогнозами уряду, зростання кредитування в Росії за підсумками 2010 року складе 5-10%. При цьому за підсумками першого півріччя цей показник, можливо, буде на рівні 2%.

Говорячи про співпрацю у рамках СНД, міністр фінансів РФ наголосив на необхідності прямих двосторонніх котирувань валют країн - учасниць СНД.