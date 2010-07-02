Експортерам не будуть нав’язувати повернення ПДВ облігаціями

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ запевняє, що підприємствам-експортерам уряд насильно не нав'язуватиме повернення ПДВ у вигляді цінних паперів замість "живих" грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора ввечері на прес-конференції в Краматорську (Донецька обл.), де перебував з робочим візитом.

А. КЛЮЄВ, відповідаючи на питання, як уряд поведеться у випадку, якщо підприємства-експортери відмовляться замість "живих" грошей отримати від держави облігації в рахунок погашення боргу з неповернення ПДВ, сказав: "Насилля ні над одним підприємством не буде. Хто хоче скористатися цим механізмом, той і користуватиметься, хто не хоче - той користуватися не буде".

Він ще раз наголосив, що цей великий борг з неповернення ПДВ залишився ще від попередньої влади, і сьогодні держава пропонує лише як варіант, один зі способів його погашення через придбання облігацій.

"Повернення державою ПДВ підприємствам-експортерам, звичайно, не просте. У нас 25 млрд. боргу від старого уряду (залишилося), це досить важко. Але ми з усіма підприємствами знаходимо компроміс", - сказав А.КЛЮЄВ.

Довідка УНІАН. Для погашення накопиченої за 2009 рік і протермінованої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ уряд має намір випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов'язання держави по виплатах. Термін обігу паперів - 5 років під 5,5% річних. Планують, що щорічно гаситимуть по 20% ПДВ-облігацій.

За даними ДПАУ, ПДВ-облігації випустять на 17,7 млрд. грн., що складає 91% від 19,440 млрд. грн. - суми протермінованої заборгованості держави з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). На таку суму було подано 2569 заяв на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі ОВДП.