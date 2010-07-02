Премії українських страховиків зменшилися до 2,7 млрд. грн.

Чисті страхові премії (валові премії без урахування премій з внутрішньої витікаючої перестраховки) українських страховиків у I кварталі 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року зменшилися на 12,7% - до 2 млрд. 749 млн. грн. (проти 3 млрд. 148,2 млн. грн. у січні-березні 2009 року).

Про це повідомляє офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг).

Повідомляють, що сума валових страхових премій українських страховиків за підсумками I кварталу 2010 року склала 4 млрд. 697,7 млн. грн. (на 0,4% більше від показника січня-березня 2009 року).

При цьому, за даними Держфінпослуг, за підсумками минулого року сума страхових премій за ризиковими видами страхування склала 4 млрд. 533,1 млн. грн. (96% загальної суми валових страхових премій), а за страхування життя - 164,6 млн. грн. (4%).

Також повідомляють, що із загального обсягу валових страхових платежів 27,6% (1 млрд. 297,9 млн. грн.) страховики отримали від фізичних осіб, 44% (2 млрд. 067 млн. грн.) від юридичних, інші 28,4% (1 млрд. 332,8 млн. грн.) - від перестрахувальників.

За підсумками I кварталу 2010 року українські страховики скерували в перестраховку 2 млрд. 263,6 млн. грн. (у січні-березні 2009 року - 2 млрд. 263,6 млн. грн.), з них: перестрахувальникам-нерезидентам - 314,9 млн. грн. (у січні-березні 2009 року - 311,4 млн. грн.), перестрахувальникам-резидентам - 1 млрд. 948,7 млн. грн. (у січні-березні 2009 року - 1 млрд. 529 млн. грн.).

Загальна сума страхових виплат, компенсованих перестрахувальниками за підсумками I кварталу 2010 року, склала 55,7 млн. грн. (у січні-березні 2009 року - 168,4 млн. грн.), у тому числі: перестрахувальниками-нерезидентами - 37,5 млн. грн. (у січні-березні 2009 року - 57,7 млн. грн.), перестрахувальників-резидентів - 18,2 млн. грн. (у січні-березні 2009 року - 110,7 млн. грн.).

За даними Держфінпослуг, на 1 квітня 2010 року в Україні зареєстровано 444 страхові компанії, у тому числі 374 - ризикових страховика і 70 компаній зі страхування життя.

У січні-березні 2010 року з Держреєстру фінустанов виключено 8 страхових компаній - 6 ризикових страховиків і 2 компанії зі страхування життя. При цьому зареєстровано всього дві нових ризикових страхових компанії.