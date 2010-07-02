Податківці збільшили відрахування до зведеного бюджету на третину

До зведеного бюджету у січні-червні надійшло 81,7 млрд. грн. платежів, які контролюють податкові органи, що на третину більше, порівняно з відповідним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України.

У ДПАУ також повідомляють, що у червні внаслідок заходів з детінізації прибутків фізосіб до місцевих бюджетів надійшло 6,008 млрд. грн., що на 17,4%, або на 890,8 млн. грн., більше, ніж у червні 2009 р.