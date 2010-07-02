НБУ: Докапіталізація українських банків складе 40 млрд. грн.

Оцінна сума докапіталізації українських банків за результатами стрес-тестування становить 40 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю УНІАН заступник голови правління Національного Банку України Василь ПАСЕЧНИК.

«Докапіталізація може здійснюватися як шляхом збільшення капіталу банку, так і шляхом покращення стану активів», - сказав В.ПАСЕЧНИК.

При цьому він зазначив, що близько 30 млрд. грн. буде докапіталізовано за рахунок грошей, решта суми – за рахунок покращення якості активів.

Заступник голови Нацбанку відзначив, що під час проведення стрес-тестування градація банків здійснювалася не за групами: вони були розподілені на банки, які працюють в нормальному режимі, банки, в яких введено тимчасову адміністрацію, і банки, які було докапіталізовано за участю держави.

За його словами, проводилася оцінка не тільки достатності капіталу, порівняно з активами, а також відповідності статутного регулятивному капіталу. Тобто, він пояснив, ті банки, в яких статутний капітал перевищує регулятивний (згідно із законодавством, цього не має бути), повинні збільшити свій капітал першого рівня.

В.ПАСЕЧНИК висловив упевненість в тому, що переважна більшість банків, які вимагають докапіталізації, проведуть її нормально.

«Просто вони підійшли дуже принципово і критично до формування резервів, і у зв`язку з цим у них виникла потреба докапіталізації», - сказав В.ПАСЕЧНИК.

Заступник голови Нацбанку також відзначив, що банки, в яких держава нещодавно придбала контроль, також вимагають докапіталізації. У цих кредитно-фінансових установ адекватність капіталу на прийнятному рівні, але є питання щодо відповідності та регулятивного капіталу.

За словами В.ПАСЕЧНИКА, Нацбанк надав результати стрес-тестування Міжнародному валютному фонду, який дав їм нормальну оцінку.

Як повідомляв УНІАН, комерційні банки України до 30 квітня 2010 року повинні були надати Національному банку України аудит і результати стрес-тестування за 2009 рік.

Стрес-тестування проводили аудиторські компанії, які здійснювали аудит річної фінансової звітності комерційних банків.

У рамках стрес-тестування аудиторська компанія проводила оцінку достатності резервів і капіталу банку, а також оцінку кредитного портфеля банку.