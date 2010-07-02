НБУ зобов'язав банки відзвітувати до 9 липня

Національний банк України зобов`язав банки до 9 липня надати інформацію станом на 1 липня про виконання резидентами зобов`язань за кредитами в іноземній валюті, залученими від нерезидентів.

Про це йдеться у листі НБУ комбанкам № 09-202/14894 від 2 липня, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«На виконання вимог листа Національного банку України від 01.07.2010 №13-210/3481-11264, одержаного Головним управлінням, з метою аналізу чинників впливу на динаміку валютного ринку зобов`язуємо надати до 9 липня 2010 року інформацію станом на 01.07.2010 про зареєстровані Головним управлінням договори про виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов`язань щодо залучених від них кредитів і позик в іноземній валюті, які є діючими на поточну дату і якими передбачена можливість дострокового погашення кредиту», - йдеться у документі.