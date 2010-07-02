Фінуправління Києва пропонує реструктуризувати борги

Київська міська державна адміністрація підготувала та подала на розгляд Київради проект рішення про реструктуризацію зовнішніх запозичень столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні розширеної колегії КМДА начальник Головного фінансового управління адміністрації Віктор ПАДАЛКА.

За його інформацією, на сьогодні зовнішній борг Києва становить 700 млн. доларів США. Щорічно з бюджету столиці на обслуговування зовнішнього боргу витрачається 482 млн. грн. Термін погашення запозичень – 2011, 2012 та 2015 роки.

Як зазначив В.ПАДАЛКА, зовнішні запозичення були взяті Києвом у період, коли “надходження спеціального фонду і погашення зобов’язань не викликало сумніву”, але сьогодні зовсім інша ситуація, яку погіршує ще й додатковий “тягар”. Зокрема, мова йде про 1,2 млрд. грн. кредиту, які столиця взяла у 2009 році за дорученням уряду на погашення боргів за енергоносії. За словами головного фінансиста міста, у зв’язку з напруженою ситуацією виконання дохідної частини столичного бюджету станом на 1 червня 2010 р. Київ не розрахувався за отриману минулого року позику, борг за якою становить 1 млрд. 118 млн. грн.

“Зараз теж за дорученням уряду ми опрацьовуємо питання отримання кредиту в розмірі 2 млрд. грн. для погашення заборгованості по різниці в тарифах та залучення коштів для оновлення рухомого складу на умовах фінансового лізингу чи випуску облігацій на суму 1,7 млрд. грн. Це призведе до збільшення коштів на обслуговування боргу в розмірі ще на 550 млн. грн., і загальний обсяг коштів буде становити 810 млн. грн., а обслуговування зовнішнього боргу коштує нам ще 480 млн. грн.”, - наголосив В.ПАДАЛКА.

Зважаючи на складну економічну ситуацію в Києві, фінансисти КМДА вважають недоцільним залучення зазначених 2 млрд. грн. кредитних коштів і пропонують “передбачити їх здійснення за рахунок державного бюджету”.

“Ми вже подали на розгляд сесії міськради проект рішення щодо реструктуризації зовнішніх запозичень, а по внутрішньому кредиту вирішення питання буде залежати від Кабінету міністрів України - це чи передбачення коштів в бюджеті 2011 року, чи пролонгація кредитів ще на 1 рік”, - сказав В.ПАДАЛКА.

Як зазначалось на засіданні колегії, без одночасного та негайного вирішення питання реструктуризації заборгованості за зовнішніми запозиченнями з терміном повернення у 2011 та 2012 роках на загальну суму 450 млн. доларів США Київ може опинитись перед реальною загрозою повної неспроможності виконувати свої боргові зобов’язання.