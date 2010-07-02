Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку зріс

Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) станом на 1 липня склав 7 млрд. 352 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного казначейства України.

За даними Держказначейства, залишок коштів на ЄКР у червні збільшився на 34% проти 5 млрд. 478 млн. грн. на 1 червня 2010 року.

Довідка УНІАН. За даними Держказначейства, залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 січня 2010 року становив 1 млрд. 055 млн. грн.