Ціни промвиробників єврозони зросли на 0,3%

У травні 2010 року ціни промислових виробників виросли в порівнянні з квітнем 2010 року на 0,3% в зоні євро, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,2%.

Про це УНІАН повідомили в Евростаті.

У травні 2010 р. в порівнянні з травнем 2009 р. ціни промвиробників зросли на 3,1% в єврозоні і на 3,7% в ЄС-27.

У травні 2010 р. в порівнянні з квітнем 2010 р. ціни в промисловості, за винятком енергетики, зросли на 0,4% в зоні євро і на 0,5% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – не змінилися в зоні євро і зменшилися на 0,3% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів виросли на 0,8% в обох зонах, ціни на товари тривалого користування виросли на 0,2% в зоні євро і на 0,3% в ЄС-27, на товари короткочасного користування виросли на 0,1% в зоні євро і на 0,3% в ЄС-27. Ціни на капітальне майно виросли на 0,1% в єврозоні і на 0,2% в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників в травні 2010 р. в порівнянні з квітнем 2010 р. зареєстроване в Угорщині (3,4%), Кіпрі (2,0%), Литві (1,3%) і Словенії (1,2%). Зниження спостерігалося лише в Греції (-0,6%), Швеції і Великобританії (по –0,5%).

У травні 2010 р. в порівнянні з травнем 2009 р. ціни в промисловості, за винятком енергетики, виросли на 1,7% в єврозоні і на 1,8% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі виросли на 7,0% в єврозоні і на 8,6% в ЄС-27, напівфабрикати подорожчали на 3,9% в єврозоні і на 3,8% в ЄС-27, ціни на товари короткочасного користування зменшилися на 0,1% в єврозоні, але виросли на 0,2% в ЄС-27, на товари тривалого використання виросли на 0,7% в єврозоні і на 1,0% в ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 0,2% в єврозоні і на 0,5% в ЄС-27.

У травні 2010 р. в порівнянні з травнем 2009 р. найбільше зростання цін промвиробників зареєстроване на Мальті (17,0%), в Угорщині (9,1%), Греції (7,3%) і Фінляндії (7,1%). Зниження цін зареєстроване лише в Словаччині (-3,1%) і в Латвії (-1,2%).

У квітні 2010 р. в порівнянні з березнем 2010 р. ціни промислових виробників виросли на 1,0% в зоні євро і на 0,8% в ЄС-27.