Попов доручив погасити зарплатні борги у Києві

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ доручив протягом трьох місяців погасити борги по зарплаті на підприємствах Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на колегії Київської міськдержадміністрації, де розглядалось питання про стан погашення заборгованості із зарплати на підприємствах, в установах та організаціях столиці.

“Я пропоную наступний графік роботи в напрямку погашення заборгованості: беремо собі три місяці наступні. По 33% ми зменшуємо заборгованість по зарплаті в кожному місяці”, - сказав О.ПОПОВ.

При цьому він попередив, що позбавить преміальних усіх тих, хто відповідає за вирішення цієї проблеми, зокрема, керівників галузевих управлінь і керівників комунальних підприємств, якщо цей графік не буде виконано і проблему не буде вирішено.

О.ПОПОВ додав, що зі свого боку готовий працювати над вирішенням питання цілодобово.

“Ми маємо знайти необхідні механізми та вирішити це питання раз і назавжди, а надалі – докладати усі зусилля, аби не допустити утворення нової заборгованості. Цю проблему треба закрити назавжди, оскільки для столиці це ганебно”, - наголосив перший заступник голови КМДА.

За інформацією начальника Управління моніторингу організації заробітної плати Головного управління праці та зайнятості КМДА Віталія СОЇ, завдяки вжитим міською владою заходам протягом січня – травня цього року заборгованість із зарплати була погашена у повному обсязі на 332 підприємствах міста на загальну суму понад 56 млн. грн., а понад 25 тисяч працівників отримали заборговану зарплату.

Згідно з останніми статистичними даними станом на 1 червня заборгованість з виплати зарплати у Києві становила близько 161,4 млн. грн. (8,6% від загальної суми боргу по Україні), з яких 27,9 млн. грн. – по комунальних підприємствах. За словами В.СОЇ, це один з найнижчих показників серед регіонів України.