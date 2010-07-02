Клінтон: США сподіваються, Україна домовиться з МВФ

Сполучені Штати Америки сподіваються, що Україна найближчим часом досягне домовленості з Міжнародним валютним фондом про виділення чергового траншу кредиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала Державний секретар США Гіларі КЛІНТОН на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Ми всі погоджуємось, що треба прийняти важкі рішення, але маємо надію, що Україна і МВФ зможуть домовитися у недалекому майбутньому», - сказала Г.КЛІНТОН.

Вона також висловила сподівання, що бюджеті реформи, які проводилися і проводитимуться в Україні, дадуть позитивні результати.

«Ми знаємо, як важливо впроваджувати економічні реформи в час, коли існують складні економічні обставини. Але ми маємо надію, що домовленість таки буде досягнута», - додала Г.КЛІНТОН.

У свою чергу, К.ГРИЩЕНКО зазначив, що за три останні місяці уряд України зробив так багато, як тільки міг зробити будь-який уряд за цей час. Зокрема, було прийнято низку важливих законів для того, щоб Україна досягла успіху в переговорах з МВФ. «Ми сподіваємось на те, що сьогоднішні переговори нам принесуть результат», - сказав він.

Довідка УНІАН. Уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.