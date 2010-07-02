Міжнародні валютні резерви НБУ в червні виросли на 10,5%

За попередніми даними, міжнародні валютні резерви Національного банку України в червні цього року виросли на 10,5% – до 29,5 млрд. дол. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, у червні ц.р. на міжбанківському валютному ринку України зберігалося домінування пропозиції іноземної валюти над попитом на неї. Завдяки цьому Нацбанк продовжував поповнювати міжнародні резерви, купуючи іноземну валюту. Позитивне сальдо його валютних інтервенцій в червні становило 864,6 млн. дол.

За даними НБУ, впродовж червня гривня демонструвала підвищення своїх ринкових котирувань щодо долара США: на міжбанківському ринку вона зміцнилася на 0,19% – до 7,9053 грн./дол., а на готівковому, з операцій продажу доларів США, – на 0,42%, до 7,9141 грн./дол.