Янукович підписав закон щодо обов’язків страховика

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення зміни до статті 988 Цивільного кодексу України (щодо обов’язків страховика)”.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 15 червня.

Закон вносить зміни до Цивільного кодексу України шляхом викладення у новій редакції норми, яка визначає правовий статус страхувальника щодо укладення договору страхування.

Передбачено, що за заявою страхувальника, у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або у разі збільшення вартості майна, мають бути внесені відповідні зміни до договору страхування (раніше передбачалось, що за заявою страхувальника, у разі здійснення страховиком заходів, що зменшили страховий ризик, або у разі збільшення вартості майна, необхідно переукласти з ним договір страхування).