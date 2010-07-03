МВФ погодився надати Україні 14,9 млрд. доларів

Міжнародний валютний фонд оголошує про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. доларів.

Про це йдеться у прес-релізі МВФ, переданому агентству УНІАН.

«Місія та органи влади України досягли домовленості щодо економічної програми, підтримку якій можливо було б надати в рамках «Угоди стенд-бай», на загальну суму, еквівалентну 10 млрд. СПЗ (14,9 дол. США), розрахованої на два з половиною роки. Домовленість, досягнута з органами влади України, підлягає ухвалі з боку менеджменту МВФ та Ради директорів МВФ. Очікується, що Рада директорів МВФ розгляне це питання наприкінці липня, після того, як будуть ухвалені законодавчі зміни, що стосуються бюджету і фінансового сектора”, - сказав сьогодні на завершення візиту у Києві керівник Місії МВФ по Україні Танос АРВАНІТІС.

Як зазначається у повідомленні, мета економічної програми влади України – забезпечити посилення фіскальної та фінансової стабільності, поступ у запровадженні структурних реформ та спрямувати Україну шляхом стабільного і збалансованого зростання.

“Серед напрямків економічної політики, передбаченої програмою, необхідно зазначити коригування фіскальної ситуації, спрямоване на обмеження дефіциту консолідованого бюджету до 5,5% ВВП у 2010 році та 3,5% ВВП у 2011 році, маючи на меті забезпечити неухильне скорочення державного боргу”, йдеться у повідомленні.

Окрім того, коригування фіскальної ситуації має бути забезпечено завдяки структурній реформі системи оподаткування і соціального захисту, більш раціональному плануванню видатків у поєданні із зусиллями, спрямованими на поліпшення адміністрування податків. У бюджеті передбачено додаткові ресурси для забезпечення захисту найбідніших верств населення.

«Реформи фінансового сектора зосереджені на відновленні здорової банківської системи, у тому числі за рахунок забезпечення адекватного рівня капіталізації банків та посилення незалежності Національного банку України”, - сказав керівник місії.

Що стосується реформ паливно-енергетичного комплексу, то вони сприятимуть зміцненню газового сектора і поліпшенню фінансової позиції НАК «Нафтогаз України», обмежуючи дефіцит НАК «Нафтогаз» до 1% ВВП у 2010 році та забезпечуючи його збалансовану фінансову позицію у 2011 році з одночасним захистом найбільш уразливих груп населення.

“Реформи у царині законодавства будуть спрямовані на модернізацію економіки та поліпшення середовища для підприємницької діяльності, відновлення активного економічного зростання у наступні роки», йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, місія експертів МВФ відвідала Київ у період з 21 червня по 3 липня з метою обговорення економічної політики, реалізація якої могла б бути підтримана в рамках «Угоди стенд-бай» між Україною та МВФ.