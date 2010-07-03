МВФ погодився надати Україні 14,9 млрд. доларів
Домовленості досягнуто на рівні експертів. Остаточне рішення буде прийнято наприкінці липня...
Міжнародний валютний фонд оголошує про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. доларів.
Про це йдеться у прес-релізі МВФ, переданому агентству УНІАН.
«Місія та органи влади України досягли домовленості щодо економічної програми, підтримку якій можливо було б надати в рамках «Угоди стенд-бай», на загальну суму, еквівалентну 10 млрд. СПЗ (14,9 дол. США), розрахованої на два з половиною роки. Домовленість, досягнута з органами влади України, підлягає ухвалі з боку менеджменту МВФ та Ради директорів МВФ. Очікується, що Рада директорів МВФ розгляне це питання наприкінці липня, після того, як будуть ухвалені законодавчі зміни, що стосуються бюджету і фінансового сектора”, - сказав сьогодні на завершення візиту у Києві керівник Місії МВФ по Україні Танос АРВАНІТІС.
Як зазначається у повідомленні, мета економічної програми влади України – забезпечити посилення фіскальної та фінансової стабільності, поступ у запровадженні структурних реформ та спрямувати Україну шляхом стабільного і збалансованого зростання.
“Серед напрямків економічної політики, передбаченої програмою, необхідно зазначити коригування фіскальної ситуації, спрямоване на обмеження дефіциту консолідованого бюджету до 5,5% ВВП у 2010 році та 3,5% ВВП у 2011 році, маючи на меті забезпечити неухильне скорочення державного боргу”, йдеться у повідомленні.
Окрім того, коригування фіскальної ситуації має бути забезпечено завдяки структурній реформі системи оподаткування і соціального захисту, більш раціональному плануванню видатків у поєданні із зусиллями, спрямованими на поліпшення адміністрування податків. У бюджеті передбачено додаткові ресурси для забезпечення захисту найбідніших верств населення.
«Реформи фінансового сектора зосереджені на відновленні здорової банківської системи, у тому числі за рахунок забезпечення адекватного рівня капіталізації банків та посилення незалежності Національного банку України”, - сказав керівник місії.
Що стосується реформ паливно-енергетичного комплексу, то вони сприятимуть зміцненню газового сектора і поліпшенню фінансової позиції НАК «Нафтогаз України», обмежуючи дефіцит НАК «Нафтогаз» до 1% ВВП у 2010 році та забезпечуючи його збалансовану фінансову позицію у 2011 році з одночасним захистом найбільш уразливих груп населення.
“Реформи у царині законодавства будуть спрямовані на модернізацію економіки та поліпшення середовища для підприємницької діяльності, відновлення активного економічного зростання у наступні роки», йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, місія експертів МВФ відвідала Київ у період з 21 червня по 3 липня з метою обговорення економічної політики, реалізація якої могла б бути підтримана в рамках «Угоди стенд-бай» між Україною та МВФ.