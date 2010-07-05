До Податкового кодексу надійшло понад 6 тисяч зауважень

Перший віце-прем‘єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявляє, що після ухвалення проекту Податкового кодексу у першому читанні до Верховної Ради надійшло понад 6 тисяч зауважень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого заступника керівника уряду, на його думку, при доопрацюванні проекту Податкового кодексу важливо реалізувати пріоритети програми реформ.

«Необхідно виконати ті завдання, які поставив перед владою Президент. Для нас важлива думка представників бізнесу, всіх платників податків, адже одне з головних завдань запланованих реформ - розвиток вітчизняної економіки», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він повідомив, що ці питання обговорювалися з керівниками фракцій парламентської коаліції за участі представників уряду та громадських організацій.

«Проект кодексу зосередив увагу на стимулюванні інвестиційної та інноваційної діяльності, удосконаленні амортизаційної політики», - зауважив перший віце-прем’єр.

Проте, на його переконання, відповідно до пропозицій громадськості, слід покращити державне податкове регулювання та поліпшити умови роботи підприємців та інвесторів. А.КЛЮЄВ пояснив, що йдеться про пільги та гарантії інвесторам, покращення умов кредитування тощо.

«Один з головних пріоритетів, що необхідно посилити в проекті Податкового кодексу, це підтримка вітчизняного товаровиробника", - наголосив він і додав, що уряд погоджується з пропозиціями щодо послаблення податкового адміністрування.