З 1 жовтня зарплату офіцерів ВМС буде підвищено в два рази

З 1 жовтня заробітну плату офіцерів Військово-Морських Сил України буде підвищено в два рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Севастополі заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на борту фрегата «Гетьман сагайдачний» з вітальною промовою з нагоди Дня флоту України.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що «керівництво країни вживає рішучих заходів з кардинальної зміни підходів бюджетної політики у сфері національної безпеки і оборони, докладає максимум зусиль для забезпечення правового і соціального захисту військовослужбовців. Хочу, щоб усі пам`ятали: розвиток українського флоту є пріоритетним напрямом у діяльності Президента України і має стати безумовним пріоритетом всіх гілок влади».

Він додав, що вчора ухвалив рішення підвищити в два рази з 1 жовтня цього року заробітну плату офіцерам, військовим льотчикам Військово-Морських Сил України.

«Наше завдання - створення сильного флоту, готового адекватно реагувати на сучасні виклики і погрози. Ми маємо відродити славу України як сильної морської держави», - наголосив Президент.

«Переконаний, що вже найближчим часом спільними зусиллями ми відновимо суднобудівну галузь, моряки одержать сучасні кораблі й озброєння», - сказав він.