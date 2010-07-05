Тимошенко проситиме МВФ не надавати Україні кредит

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що опозиційний уряд сьогодні на позачерговому засіданні планує ухвалити текст звернення до Міжнародного валютного фонду із закликом відмовитися від кредитування української влади.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про вона заявила в ефірі телеканалу ТВі.

"Ми будемо приймати відкрите звернення до Міжнародного валютного фонду не надавати ЯНУКОВИЧУ ці гроші, тому що вони хочуть використати ці гроші на повернення 5,4 млрд. дол. компанії "РосУкрЕнерго" і, по суті, задіяти їх в потужній корупції", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, відповідне звернення буде направлено всім лідерам держав, які є засновниками Міжнародного валютного фонду.

"Ми розкладемо всю цю ситуацію повністю. Ми покажемо, що сьогодні ЯНУКОВИЧ свідомо програв суд, який мусив бути на користь України", - підкреслила екс-прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо повернення природного газу компанії "РосУкрЕнерго" вплине на виплату пенсій та заробітних плат, на стабільності національної валюти, на стані золотовалютного резерву України.

"Один з суддів Стокгольмського суду повідомив засобам масової інформації, що він був вражений тим, як Україна здає свої національні інтереси в Стокгольмському суді. Я нагадаю, що сутність Стокгольмського арбітражу – це фіксувати домовленості між сторонами. Вони не судять у класичному сенсі цього слова, а по суті фіксують домовленості між сторонами", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу було вилучено «Нафтогазом» у «РосУкрЕнерго» в 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року «РосУкрЕнерго» було виключене зі схеми поставок газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% «РосУкрЕнерго».

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що «РосУкрЕнерго» одержить від «Нафтогазу» додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування «РосУкрЕнерго» близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на поставку, транзит і зберігання газу.

3 липня МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. доларів.