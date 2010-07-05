Середній курс у комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,89 грн./дол., продають - по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 4 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,90 грн./дол., з продажу - в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,8% відучора і сьогодні складає 9,79 грн./євро, курс продажу - на 0,3%, до 9,95 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,70-9,87 грн./євро, з продажу - в межах 9,90-10,00 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 4 липня майже не змінився і сьогодні складає 0,2448/0,2551 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2510 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,88 грн./дол., продажу - 7,92 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,90 грн./дол., з продажу - в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,7% відучора і сьогодні складає 9,78 грн./євро, курс продажу - на 0,4%, до 9,95 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,65-9,87 грн./євро, з продажу - в межах 9,90-10,00 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці сьогодні трохи знизився порівняно з 4 липня - до 0,2441/0,2552 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2510 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2500-0,2580 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,85/7,93 грн., євро - 9,65/10,00 грн., рубль - 0,2200/0,2500 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,88/7,925 грн., євро - 9,70/10,15 грн., рубль - 0,2440/0,2570 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,87/7,92 грн., євро - 9,75/10,00 грн., рубль - 0,2480/0,2560 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 5 липня, такий: гривні до долара США - 7,9105, до євро - 9,926095, до російського рубля - 0,25359.