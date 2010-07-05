Міжбанк: котирування на відкритті 7,9030/7,9180 грн./дол.

Сьогодні у США продовжують святкувати День незалежності, у зв'язку з чим торги по долару можливі тільки валютуванням ТОМ.

На міжбанківському валютному ринку України торги по долару США на ТОМ'і відкрилися зниженням котирувань - 7,9030/7,9180 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися до 0,2538/0,2544, котирування по євро-гривні пішли вгору - 9,9120/9,9325. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости - 1,2538/1,2540 (п'ятниця - 1,2525/1,2527).

У п'ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9087 грн./дол.