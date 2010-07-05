МВФ дасть Польщі кредит на 20,43 млрд дол.

Керівництво Міжнародного валютного фонду схвалило однорічну угоду про виділення Польщі кредиту у розмірі 20,43 млрд дол. Про це сказано у повідомленні, поширеному у п`ятницю вашингтонською штаб-квартирою фонду.

У ньому зазначено, що кошти будуть виділені у рамках так званої "гнучкої кредитної лінії". Ця програма МВФ була створена навесні минулого року для надання підтримки країнам у боротьбі з економічною кризою, передає ІТАР-ТАРС.

"Серйозні кроки в економіці дозволили польській владі вести антициклічну монетарну і податкову політику", - сказав у зв`язку з цим перший заступник директора-розпорядника МВФ Джон Ліпскі. Він відзначив "дуже серйозні економічні основи" польського уряду. За його словами, це "укупі з виділенням нового кредиту створює Польщі дуже сильні позиції боротьбі з потенційними економічними ризиками".