Парламент завтра розгляне проект Бюджетного кодексу

Верховна Рада завтра розгляне у другому читанні проект Бюджетного кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

За його словами, після розгляду проекту Бюджетного кодексу парламент розгляне "у міру готовності" законопроект про судоустрій і статус суддів.

Після цього, сказав В. ЛИТВИН, парламент планує розглянути законопроект про всеукраїнський референдум а потім - проект Податкового кодексу.

Водночас це не означає, що усі ці проекти будуть розглянуті саме завтра, це просто певна черговість їх розгляду. "Це ті ключові моменти, які нас не пускають у вільне плавання, тобто не дають можливості завершити сесію", - сказав В. ЛИТВИН.