Міжбанк до 12.00: долар упав

Сьогодні у США продовжують святкувати День Незалежності, у зв'язку з цим торги по долару можливі тільки валютуванням ТОМ. Так, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США на ТОМ'і відкрилися наступними котируваннями - 7,9030/7,9180, до 12:00 ціни знизилися - 7,9055/7,9165 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2538/0,2544, до 12:00 ціни склали 0,2539/0,2543.

У Росії курс долар-рубль на ТОМ'і підвищився і до 12:00 встановився на рівні 31,1300 (+0,0300).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2538/1,2540, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,9120/9,9325, до 12:00 ціни знизилися до 9,9115/9,9310.