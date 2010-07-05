Екс-заступник міністра юстиції не виплачує кредит

Приватне акціонерне товариство "Сведбанк Інвест" заявляє, що колишній заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК відмовляється платити заборгованість за кредитними договорами у розмірі 4,73 млн. доларів.

Про це сказано у позовній заяві від 16 березня 2010 року приватного акціонерного товариства "Сведбанк Інвест" про стягнення суми боргу з відповідача Є. КОРНІЙЧУКА, копія якої є в розпорядженні УНІАН.

Як пояснило агентству джерело в банку, "екс-заступник міністра юстиції Є. КОРНІЙЧУК, будучи народним депутатом від фракції Блоку Юлії Тимошенко, у 2007 році виступив поручителем по кредитах ряду фізичних осіб на загальну суму 4 млн. 730 тис. доларів США".

За словами джерела, "на сьогодні ці кредити не повернені, а Є. КОРНІЙЧУК відмовився виконати свої зобов'язання відповідно до договорів поручительства по цих кредитах».

"На сьогодні приватне акціонерне товариство "Сведбанк Інвест" є кредитором по вказаних кредитних договорах, і 16 березня 2010 року звернулося до Печерського районного суду м. Києва з вимогою витребувати з Є. КОРНІЙЧУКА 4 млн. 730 тис. доларів США", - сказав співрозмовник агентства.

У свою чергу, Є. КОРНІЙЧУК заявив УНІАН, що "не укладав ніяких кредитних угод зі "Сведбанк Інвест". "Це якась помилка. Я не бачив ніяких документів. Є правові шляхи вирішення таких питань" - заявив він.