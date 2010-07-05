Податковий кодекс буде ухвалено до кінця сесії?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що Податковий кодекс буде ухвалений до кінця поточної сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи заяву голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики Сергія ТЕРЬОХІНА про те, що на розгляд поправок до Податкового кодексу потрібно шість тижнів. «Поспішаю вас заспокоїти, що по цьому питанню рішення буде, причому рішення буде добре і відповідальне», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що не варто лякати парламент, скільки часу йому потрібно для розгляду поправок до того чи іншого проекту. «Я до цього міг би додати, що треба знищити півтора гектари лісу для того, щоб виробити папір, а після того надрукувати відповідні матеріали для розгляду депутатам. «Розрахунки вражаючі, ті, які у службовій записці наводить комітет», - сказав голова ВР.

Водночас В.ЛИТВИН нагадав, що є відповідне народне прислів’я: «Очі бояться, а руки і мізки повинні працювати».

Нагадаємо, перший віце-прем‘єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявляє, що після ухвалення проекту Податкового кодексу у першому читанні до Верховної Ради надійшло понад 6 тисяч зауважень.

Лідет БЮТ - Юлія Тимошенко заявила, що кожну, що вноситься факцієй блоку поправку, опозиціонери вимагатимуть розглядати окремо.

МВФ погодив на рівні експертів надання Україні позики на 14,9 млрд. дол. До середини липня керівництво Фонду ухвалить остаточне рішення. Серед умов - прийняття Бюджетного й Податкового кодексів.