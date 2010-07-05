Литвин: Податковий кодекс приймуть до кінця сесії

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що Податковий кодекс буде прийнятий до кінця поточної сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи заяву голови Комітету ВР з питань податкової і митної політики Сергія ТЕРЬОХІНА про те, що на розгляд поправок до Податкового кодексу треба шість тижнів. "Спішу вас заспокоїти, що з цього питання рішення буде, причому рішення буде хороше і відповідальне", - сказав він.

В.ЛИТВИН зазначив, що не варто лякати парламент тим, скільки часу йому треба для розгляду поправок до того або іншого проекту. "Я до цього міг би додати, що треба знищити півтора гектари лісу для того, щоб виробити папір, а після того надрукувати відповідні матеріали для розгляду депутатам. Розрахунки, які наводить комітет в службовій записці, вражають", - сказав голова ВР.

Водночас В. ЛИТВИН нагадав, що є відповідне народне прислів'я: "Очі бояться, а руки і мізки повинні працювати".

Також В. ЛИТВИН заявив, що Верховній Раді доведеться працювати в пленарному режимі ще як мінімум 14 і 15 липня.

"Орієнтовно 14 і 15 липня, я думаю, що Верховна Рада України працюватиме", - сказав він.

В. ЛИТВИН пояснив це Тим, що до 8 липня включно народні депутати мають право вносити свої пропозиції для розгляду в другому читанні проекту закону про місцеві вибори.

Після цього, за словами В. ЛИТВИНА, ці поправки будуть унормовані, і законопроект буде підготовлений до другого читання.

"Продовження роботи цієї сесії - це та даність, з якою треба усім змиритися і продемонструвати високу активність і результативність", - сказав голова ВР.

Як відомо, за планом поточний пленарний тиждень з 6 до 9 липня, є останнім тижнем роботи Верховної Ради VI скликання.