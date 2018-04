Латвійський AS PrivatBank відкрив філіал в Італії

Латвійський AS PrivatBank, «дочка» "Приватбанку", відкрив філіал в Італії.

Про це повідомляється на сайті банку.

"AS PrivatBank Filiale in Italia розташований в історичному центрі Риму поряд з Ватиканом за адресою Via Vespasiano 46a/b", - йдеться у повідомленні банку.

Філіал, перш за все, орієнтований на обслуговування громадян України, Росії і Латвії, які працюють або відпочивають в Італії.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «Приватбанк» (Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку склали 91,979 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 81,179 млрд. грн., зобов`язання – 81,493 млрд. грн., статутний капітал – 7,811 млрд. грн., власний капітал – 10,485 млрд. грн.

У I кварталі 2010 року «Приватбанк» одержав чистий прибуток у розмірі 215,422 млн. грн.

Основними акціонерами «Приватбанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ – 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.

Регіональна мережа "Приватбанку" в Україні налічує більше 3 тис. відділень і філіалів. "Приватбанк" володіє зарубіжними банками – "Моськомпріватбанк" (Росія), AS PrivatBank (Латвія), "TаоПриватБанк" (Грузія), має філіали на Кіпрі, в Португалії і в Італії, а також представництва в Казахстані, Китаї, Іспанії і Германії.