Експерт: Новий кредит МВФ частково піде на виплати
За попереднім кредитом
Кошти очікуваного нового кредиту для України від Міжнародного валютного фонду (МВФ) частково будуть направлені на проведення виплат за попереднім кредитом.
Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександр ЖОЛУДЬ.
«Потрібно нагадати, що ми брали попередні 16 млрд. дол. восени 2008 року, і виплати за цим кредитом почнуться вже восени 2010 року, відповідно частина цих коштів (з 14,9 млрд. дол. - УНІАН) піде на покриття попереднього кредиту Фонду, для того, щоб ці виплати не тиснули на поточний рахунок (рахунок поточних операцій платіжного балансу - УНІАН) України», - зазначив О.ЖОЛУДЬ.
При цьому він нагадав, що все ще залишається незрозумілою ситуація з останнім траншем кредиту stend-by, залученого в 2008 році. Таким чином, заяви МВФ про вірогідне надання Україні нового кредиту можуть бути просто стимулом для уряду почати проводити реформи, і щоб Фонд мав підстави надати останній транш за кредитом 2008 року.
«Незважаючи на те, що йдеться про новий кредит, поки що немає остаточних слів про те, що ми хоча б восени цього року одержимо останній транш за попереднім кредитом, а ми знаємо як працює МВФ - він спочатку завершує одну програму, а потім починає іншу. Тому ці 14,9 млрд. дол. виглядають як якийсь пряник, враховуючи те, що за старим кредитом залишилися близько 4 млрд. дол. (3,8 млрд. дол. - УНІАН), що, можливо, не є достатнім для уряду для проведення економічних реформ», - сказав експерт.
Що стосується суми кредиту, то, на думку О.ЖОЛУДЯ, уряд вирішив перестрахуватися на випадок погіршення ситуації в світовій економіці і, відповідно, негативного впливу такого погіршення на економіку України.
«Дійсно, є проблема в тому, що у нас поки залишаються питання про те, чи буде чергове економічне погіршення, можливо, МВФ виділяє кошти саме з тієї точки зору, що якщо буде погіршення економічної ситуації в світі, це викличе труднощі з українським експортом, і ми не зможемо знову, як восени 2008 року, нормально працювати з боргами, то щоб ці гроші (14,9 млрд. дол. - УНІАН) допомогли. Це скоріше перестраховка», - вважає О.ЖОЛУДЬ.
Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. дол.
Усього в рамках реалізації програми Україна одержала три транші кредиту МВФ на суму близько 11 млрд. дол. Надання четвертого траншу очікувалося в листопаді у розмірі 3,8 млрд. дол. за підсумками третього перегляду програми співпраці.
Місія МВФ завершила роботу в Україні наприкінці жовтня 2009 року, при цьому якихось позитивних заяв про завершення перегляду зроблено не було.
3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол.