Експерт: Новий кредит МВФ частково піде на виплати

Кошти очікуваного нового кредиту для України від Міжнародного валютного фонду (МВФ) частково будуть направлені на проведення виплат за попереднім кредитом.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександр ЖОЛУДЬ.

«Потрібно нагадати, що ми брали попередні 16 млрд. дол. восени 2008 року, і виплати за цим кредитом почнуться вже восени 2010 року, відповідно частина цих коштів (з 14,9 млрд. дол. - УНІАН) піде на покриття попереднього кредиту Фонду, для того, щоб ці виплати не тиснули на поточний рахунок (рахунок поточних операцій платіжного балансу - УНІАН) України», - зазначив О.ЖОЛУДЬ.

При цьому він нагадав, що все ще залишається незрозумілою ситуація з останнім траншем кредиту stend-by, залученого в 2008 році. Таким чином, заяви МВФ про вірогідне надання Україні нового кредиту можуть бути просто стимулом для уряду почати проводити реформи, і щоб Фонд мав підстави надати останній транш за кредитом 2008 року.

«Незважаючи на те, що йдеться про новий кредит, поки що немає остаточних слів про те, що ми хоча б восени цього року одержимо останній транш за попереднім кредитом, а ми знаємо як працює МВФ - він спочатку завершує одну програму, а потім починає іншу. Тому ці 14,9 млрд. дол. виглядають як якийсь пряник, враховуючи те, що за старим кредитом залишилися близько 4 млрд. дол. (3,8 млрд. дол. - УНІАН), що, можливо, не є достатнім для уряду для проведення економічних реформ», - сказав експерт.

Що стосується суми кредиту, то, на думку О.ЖОЛУДЯ, уряд вирішив перестрахуватися на випадок погіршення ситуації в світовій економіці і, відповідно, негативного впливу такого погіршення на економіку України.

«Дійсно, є проблема в тому, що у нас поки залишаються питання про те, чи буде чергове економічне погіршення, можливо, МВФ виділяє кошти саме з тієї точки зору, що якщо буде погіршення економічної ситуації в світі, це викличе труднощі з українським експортом, і ми не зможемо знову, як восени 2008 року, нормально працювати з боргами, то щоб ці гроші (14,9 млрд. дол. - УНІАН) допомогли. Це скоріше перестраховка», - вважає О.ЖОЛУДЬ.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. дол.

Усього в рамках реалізації програми Україна одержала три транші кредиту МВФ на суму близько 11 млрд. дол. Надання четвертого траншу очікувалося в листопаді у розмірі 3,8 млрд. дол. за підсумками третього перегляду програми співпраці.

Місія МВФ завершила роботу в Україні наприкінці жовтня 2009 року, при цьому якихось позитивних заяв про завершення перегляду зроблено не було.

3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол.