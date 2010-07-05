У січні-квітні п.р. товарооборот України і РФ досяг 10 млрд. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на засіданні Президії Уряду РФ.

«Поступово йдуть у минуле проблеми, спричинені глобальною економічною кризою: за січень-квітень 2010 року взаємний товарооборот зріс на 86% і досяг 10 млрд. дол.», - сказав В.ПУТІН .

За його словами, з новим Президентом і Урядом України вдалося вийти на дуже високий рівень міждержавних контактів. «Знімаємо штучні бар`єри, які заважали раніше конструктивній співпраці, буквально за кілька місяців напрацювали вагомий портфель спільних проектів», - сказав він.

Він відзначив, що насамперед йдеться про ті галузі, де кооперація Росії і України дасть нашим країнам вагомі конкурентні переваги, зокрема це авіа- і суднобудування, енергетика, транспорт.

Водночас він визнав, що, незважаючи на переваги у цих галузях, «є і велика кількість не розв`язаних поки проблем».

«Наші підприємства тим часом багато що об`єднує. Протягом десятиліть вони працювали в одному виробничому ланцюжку. І ці зв`язки треба відновлювати, аж до утворення інтегрованих структур», - підкреслив В.ПУТІН.

Він нагадав, що зараз сторони домовляються про створення на базі російської Об`єднаної авіаційної корпорації і української компанії «Антонов» спільного підприємства - для просування літаків сімейства Ан на зовнішніх ринках.