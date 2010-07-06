Євро на торгах втрачає позиції

Євро в понеділок, 5 липня, знижувався до долара на очікуваннях збереження Європейським центральним банком (ЄЦБ) рекордно низької ставки на тлі політики жорсткої економії, що проводилась в окремих країнах регіону.

До 18.00 євро подешевшав до 1,2519 долара проти 1,2550 долара за євро на день раніше. Долар, у свою чергу, зменшився в ціні по відношенню до єни - до 87,74 єни за долар проти 87,79 єни за долар. В цілому курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США збільшився на 0,28% - до 84,67 пункту.

ЄЦБ у четвер ухвалить рішення щодо ставки. Як вважають аналітики, вона буде збережена на історично мінімальному рівні в 1% і ще довгий час триматиметься на цій позначці, оскільки макроекономічне тло, включаючи боргові проблеми низки країн регіону, не дозволять ЄЦБ піти на подальше згортання заходів підтримки, передає РІА "Новини".