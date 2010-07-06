Золото набирає в ціні

Вартість золота росла у понеділок, 5 липня, на тлі побоювань, що процес відновлення економіки може сповільнитися, що збільшує попит на метал як безпечний засіб для інвестицій.

Серпневий ф`ючерс на золото в ході електронних торгів в Нью-Йорку станом на 18.00 мск подорожчав на 0,1% - до 1208 долара за тройську унцію. Торги на біржі Comex у понеділок не проводяться у зв`язку зі святкуванням в США Дня незалежності.

Минулого тижня падіння вартості золота на 3,5% виявилось найсильнішим з кінця травня поточного року, передає РІА "Новини".