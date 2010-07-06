Правила ведення бізнесу посилять

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 339 із 428 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проект спрямовано на вдосконалення процедури застосування норм адміністративного права за порушення провадження господарської діяльності та порушення порядку видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами (їхніми посадовими особами).

Головне завдання проекту – шляхом збільшення переліку адміністративних правопорушень у сферах видачі документів дозвільного характеру та провадження господарської діяльності, за які передбачається встановити адміністративну відповідальність, посилити вплив держави на осіб, що вчиняють ці правопорушення, що, у свою чергу, призведе до зменшення кількості адміністративних правопорушень у зазначених сферах.

Передбачено внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, статтю 164 “Порушення порядку провадження господарської діяльності” пропонується викласти у новій редакції. Нею передбачено, що подання завідомо недостовірних даних для державної реєстрації суб’єкта господарювання як юридичної особи чи фізичної особи - підприємця або одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, а також подання завідомо недостовірних даних для одержання документа дозвільного характеру, або надання суб’єктом господарювання дозвільному органу чи державному адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (для певних дій щодо здійснення господарської діяльності, право на провадження яких набувається за декларативним принципом), - тягне за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, передбачається, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації суб’єкта господарювання як юридичної особи чи фізичної особи - підприємця або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, а також без одержання документа дозвільного характеру, якщо обов’язок його одержання встановлено законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), - тягне за собою накладення штрафу від 40 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.

Також посилюється відповідальність за повторне вчинення таких дій.

Крім того, законопроектом передбачено, що безпідставне анулювання документа дозвільного характеру посадовою особою дозвільного органу тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.