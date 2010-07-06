Економіст: Україна отримає від МВФ 5 млрд. доларів

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду в 2010 році кредитні кошти на суму 5 млрд. доларів.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, «заява місії МВФ витримана в дуже прихильній стосовно України тональності, і маловірогідно, що Рада директорів Фонду не підтримає виділення коштів». Дана новина є позитивною для українських єврооблігацій. Вона також допоможе уряду з новим розміщенням суверенних єврооблігацій, road show щодо якого має початися 7 липня ц.р.

О.Блінов вважає, що позитивне рішення МВФ є сигналом для інвесторів купувати корпоративні єврооблігації на довгому кінці кривої, такі як ДТЕК-15, Метінвест-15 і МХП-15. Зниження суверенного ризику услід за заявою МВФ забезпечить максимальне зростання ціни тих єврооблігацій, які мають тривалий термін погашення, прогнозує економіст.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол.