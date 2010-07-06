Міжбанк: на 12:00 долар знизився

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9055/7,9170, на 12:00 звузився спред - 7,9060/7,9120 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2542/0,2546, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2543/0,2544.

У Росії курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 31,0900 (-0,0350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2583/1,2585, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9505/9,9660, на 12:00 ціни склали 9,9505/9,9640.