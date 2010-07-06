У банківській сфері росте злочинність

Служба безпеки України впродовж 2009-2010 років зафіксувала стабільну тенденцію до збільшення кількості проявів комп`ютерної злочинності в банківській сфері.

Про це йдеться в телеграмі Національного банку України №24-112/1356-11416, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Аналіз виявлених фактів свідчить про те, що їхньою причиною в багатьох випадках є навмисні протиправні дії працівників банківських установ, які відповідно до посадових обов`язків мають доступ до інформаційних систем банків, а чинником, який сприяє таким діям, є порушення вимог захисту інформації в автоматизованих інформаційних системах, що їх використовують банківські установи», – йдеться в телеграмі.

У документі підкреслюється, що, згідно із Законом України про основи національної безпеки, комп`ютерна злочинність є однією з першорядних погроз. Крім того, Доктрина інформаційної безпеки України відносить до погроз інформаційної безпеки держави в економічній сфері несанкціонований доступ, порушення встановленого порядку роботи з інформаційними ресурсами в галузях національної економіки, спотворення інформації в таких ресурсах.

У зв`язку із зростанням IT-злочинності, Нацбанк рекомендував комерційним банкам вжити заходи для посилення контролю за підбором і роботою персоналу, котрий за функціональними обов`язками має доступ до ключової документації, інформаційних систем банку, а також має повноваження вносити зміни до оброблюваної ним інформації.