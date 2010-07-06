НБУ сьогодні вийшов на міжбанк

Національний банк України заявив про готовність сьогодні здійснювати свої інтервенції як шляхом купівлі, так і шляхом продажу валюти.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку №38-012/3917, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Регулятор сьогодні купуватиме долари за 7,905 грн./дол., продаватиме – за 7,91 грн./дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9055/7,9170, на 12:00 звузився спред – 7,9060/7,9120 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2542/0,2546, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 0,2543/0,2544.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9505/9,9660, на 12:00 ціни становили 9,9505/9,9640.