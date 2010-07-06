«Родовід Банк» одержав нове правління

Тимчасовий адміністратор АТ «Родовід Банк» своїм рішенням від 1 липня 2010 року затвердив новий склад правління банку.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, членами правління банку строком на 5 років призначені перший заступник голови правління з фінансових питань Ірина ЖАБСЬКА (до призначення, з жовтня 2009 року, займала посаду керівника проекту в ТОВ «Монт Ді Пієнта»), заступник голови правління з операційних питань Андрій КАЙЄВ (з жовтня 2004 року – заступник голови правління АТ «Родовід Банк»), заступник голови правління з питань управління ризиками Віра ВОЛОЩЕНКО (з жовтня 2008 року – головний радник секретаріату розділу ВАТ «Ощадбанк»), заступник голови правління з юридичних питань Вячеслав ЖЕЛІХОВСЬКИЙ (з травня 2008 року по листопад 2009 року – головний науковий співробітник Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України).

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (Київ) зареєстрований в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку склали 12,795 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 5,381 млрд. грн., зобов`язання – 10,752 млрд. грн., статутний капітал – 8,409 млрд. грн., власний капітал – 2,043 млрд. грн.

У I кварталі 2010 року «Родовід Банк» одержав 3,2 млрд. грн. збитку, в 2009 році – 4 млрд. грн. збитку.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банці» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.