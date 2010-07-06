Кредит МВФ має стабілізувати курс гривні

Отримання Україною кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) сприятиме стабільності курсу національної валюти.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного центру в Україні Микола ІВЧЕНКО.

«Узгодження нової програми співпраці з МВФ є позитивним сигналом для України. Це дійсно підтримає стабільність платіжного балансу країни і дасть можливість згладити коливання курсу національної валюти у разі крупних платежів за кредитами банківського і реального секторів економіки і у разі нестабільності на світових фінансових ринках», – відзначив Н.Івченко.

Крім того, він вважає, що нова програма має поліпшити позиції України при розміщенні єврооблігацій, яке заплановане на липень. «Очікується, що державі вдасться залучити близько 600 млн. дол. за нижчою ставкою (нижче 8%)», – відзначив експерт.

Також Н.Івченко вважає, що отримання кредиту МВФ може розморозити затримку у виділенні кредиту країні з боку Єврокомісії у розмірі 600 млн. дол.

«МВФ вимагає від України скорочення дефіциту державного бюджету з 5,5% ВВП в поточному році до 3,5% ВВП в 2011 році за рахунок проведення реформ системи оподаткування і соціального захисту, що викликає у експертів скептичне відношення до успішності реалізації даної норми. Ймовірно, дефіцит державного бюджету до кінця 2010 року буде зафіксований на рівні 7,5-8% ВВП за рахунок завищених доходів державного бюджету і роздутих витрат. Крім того, з урахуванням збільшення зростання зовнішнього державного боргу України за рахунок отримання нових траншів кредитів виконати вимогу МВФ зі скорочення державного боргу, який на 31 травня склав 40,86 млрд. дол., також буде дуже непросто», – підкреслив Н.Івченко.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2010 року МВФ оголосив про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол.